Göreme'de gece müzeciliği başlıyor: Kapadokya artık geceleri de aydınlanacak

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgenin doğal ve kültürel mirasının gece saatlerinde de ziyaretçilerle buluşturulması amacıyla yeni aydınlatma projeleri hayata geçiriliyor.

Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi için hazırlanan projelerle Kapadokya'nın karakteristik kaya oluşumları gece saatlerinde de estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla görünür hale getirilecek.

Yıllık yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere bölgenin önemli kültür ve doğa alanlarında ziyaretçi deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Projeler kapsamında Göreme Açık Hava Müzesinde 214, Paşabağları Ören Yerinde 238, Zelve Açık Hava Müzesinde 135 ve Erdemli Vadisinde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanılacak. Göreme Açık Hava Müzesinin aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla bugün başlayan çalışmalar haziran ayı içerisinde diğer alanlardaki uygulamalarla tamamlanacak.

Bölgenin varoluşunu ve burada yaşamış medeniyetleri sanal gerçeklik desteğiyle yeniden canlandıracak video haritalama (mapping) sisteminin de planlandığı çalışmalar kapsamında, kaya yüzeylerinin özgün ayrıntıları vurgulanırken Kapadokya'nın tarihî ve doğal silueti gece saatlerinde de ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek.

Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ışık kirliliğinin azaltılması ilkeleri doğrultusunda hazırlanan projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son yıllarda önem verilen gece müzeciliği vizyonunun önemli bir parçasını oluştururken ziyaretçiler, Kapadokya'nın benzersiz atmosferini gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfetme imkânına sahip olacak.

Kapadokya'da yeni hedef: Daha uzun konaklama, daha fazla deneyim

Gece müzeciliği ve ziyaretçi deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürerken Kapadokya'nın turizmde yeni dönem hedefleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Nevşehir’de düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’nın yalnızca ziyaret edilen değil, daha uzun süre deneyimlenen bir destinasyon haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ersoy, Kapadokya’nın Türkiye Yüzyılı vizyonu açısından stratejik bir merkez olduğunu söyledi.

Türkiye yüzyılı vizyonunda deneyim odaklı turizm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi tüm yıla yaymayı, ziyaretçileri yalnızca belirli merkezlerde değil Türkiye'nin 81 ilinde ağırlamayı, sürdürülebilir turizm uygulamalarını güçlendirmeyi ve Türkiye markasını küresel ölçekte daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Dünyadaki turizm eğilimlerinin değiştiğine de işaret eden Ersoy, turistlerin artık yalnızca bir destinasyonu görmek istemediğini, aynı zamanda bir hikâyenin parçası olmayı arzuladığını belirtti. Ersoy, Nevşehir ve Kapadokya'nın da bu anlamda eşsiz bir deneyim sunduğunu kaydetti.

Gece müzeciliğiyle tarihin farklı yüzü keşfedilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklere de konuşmasında dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bölgenin hak ettiği potansiyele ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ersoy, "2025 yılı sonunda bölgemizdeki müze ve ören yerleri 4 milyon 523 bin ziyaretçiyi ağırlamıştır." dedi.

Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları, Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Şehirleri'nin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kültürel miras alanları arasında yer aldığını belirten Ersoy, hedeflerinin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak olmadığının altını çizdi.

Ersoy, ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre kalmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki ziyaretçi Kapadokya’da dört gün, beş gün, hatta bir hafta kalsın. Mustafapaşa’da bir konağın avlusunda kahvesini içsin. Bir çömlek ustasının yanında vakit geçirsin. Yerel mutfağı deneyimlesin. Vadilerde yürüsün. Gece müzeciliğiyle tarihimizin farklı yüzünü keşfetsin. Böylelikle hem turizmcimiz hem de yerel esnafımız kazanmış olsun."

Mustafapaşa Kapadokya’nın tarihî kimliğini taşıyor

Mustafapaşa'nın taşıdığı kültürel mirasa dikkat çeken Ersoy, ilçenin farklı medeniyetlerin izlerini bir arada taşıyan önemli yerleşimlerden biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, konuşmasında şunları söyledi:

"Mustafapaşa, taş konaklarıyla, tarihi sokaklarıyla, kiliseleriyle, camileriyle, insan hikâyeleriyle ve hoşgörü kültürüyle Kapadokya’nın yaşayan hafızasıdır. Burası geçmiş ile geleceğin buluştuğu, kültürün hayatın içinde yaşamaya devam ettiği müstesna bir mirastır."

Kapadokya’nın geleceğinde yerel yönetim vurgusu

Konuşmasının sonunda Mustafapaşa'da hafta sonu yapılacak belediye başkanlığı seçimine de değinen Ersoy, yerel yönetimlerin ortaya koyacağı vizyon ve projelerin Kapadokya'nın geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Mustafa Özer'in Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu belirten Ersoy, kendisiyle birlikte bölgeye hizmet etmek için önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Kapadokya'nın yalnızca geçmişin mirası olmadığını, Mustafapaşa'nın taş konaklarından Göreme'nin kaya kiliselerine, yer altı şehirlerinden Anadolu'nun kadim ruhuna kadar bölgenin tüm değerlerini dünyaya anlatmaya devam edeceğini vurgulayan Ersoy, "Kapadokya yalnızca geçmişin mirası değildir. Kapadokya aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın kültür ve turizm vizyonudur." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.







