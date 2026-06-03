Bakan Ersoy, Rusya Büyükelçisi Verşinin’i kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler de katıldı. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki turizm ilişkileri, karşılıklı ziyaretçi hareketliliği, karşılıklı hava trafiğinin artırılması ve sektörler arası iş birliği konuları değerlendirildi. Özellikle iki ülke arasındaki yoğun turizm trafiğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alınırken, turizm alanındaki mevcut iş birliklerinin daha da güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye’nin Rus ziyaretçiler açısından önemli destinasyonlardan biri olmayı sürdürdüğüne dikkat çekilen görüşmede, yeni dönemde ortak tanıtım çalışmaları ve turizm alanındaki temasların artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Kültürel ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki çok yönlü iş birliğinin kültür ve turizm alanlarında geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.