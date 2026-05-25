Bakan Ersoy'dan Zeugma müjdesi: 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp paneli yıllar sonra yeniden Türkiye'de

Gaziantep’in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma’nın en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan “Çingene Kızı” mozaiğiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu tespit edilen mozaik panelinin Türkiye’ye iadesi sağlanırken eser Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü bilimsel ve diplomatik çalışmaların ardından yeniden ait olduğu coğrafyaya kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un göreve başlamasının ardından yürütülen iade süreçlerinde ilk dikkat çeken eser grupları arasında yer alan “Çingene Kızı” panellerine şimdi bir yenisi daha eklendi. Daha önce Türkiye’ye getirilen 12 panelin ardından büyük kompozisyonun eksik parçalarından biri daha kültürel mirasa kazandırılmış oldu. Gaziantep’in gözdesi Zeugma’nın simgesi “Çingene Kızı”nın kayıp parçalarından birisinin daha Türkiye’ye kazandırıldığı müjdesini sosyal medya hesaplarından veren Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma’nın simgesi ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri’nden ülkemize kazandırdık. Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından, büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü. Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi. Kültür varlıklarımızın izini dünyanın neresinde olursa olsun sürmeye, medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Chicago Başkonsolosluğumuz, ulusal ve uluslararası bilim insanlarımız, Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”