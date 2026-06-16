Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli polisinin aradığı 8 yıllık firari İzmir’de yakalandı

Kocaeli polisinin aradığı 8 yıllık firari İzmir’de yakalandı

16:2216/06/2026, Salı
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli polisinin düzenlediği operasyonla, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 8 yıllık firari hükümlü İzmir’de gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.’nin (53) İzmir’in Tire ilçesinde olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra; resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurma, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, parada sahtecilik ve iftira suçlarından da ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kocaeli polisi, 26 Şubat 2018’den bu yana 8 yıl 3 ay 21 gündür firari olan hükümlüyü yakaladı.

S.İ., hakkındaki yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



#Kocaeli
#polis
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arabası olanı ilgilendiriyor! MTV ikinci taksit ödemesi son tarih belli oldu