Kocaeli polisinin aradığı 8 yıllık firari İzmir’de yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.’nin (53) İzmir’in Tire ilçesinde olduğunu tespit etti.