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Aydın'da polisin dikkati sayesinde yakalandı: 5 yıllık firari cinsel taciz şüphelisi gbt'ye takıldı

Aydın'da polisin dikkati sayesinde yakalandı: 5 yıllık firari cinsel taciz şüphelisi gbt'ye takıldı

22:454/07/2026, Cumartesi
IHA
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Beş yıldır firariydi, Aydın polisinden kaçamadı
Beş yıldır firariydi, Aydın polisinden kaçamadı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişinin nitelikli cinsel taciz suçundan arandığı tespit edildi. 5 yıldır firari olan şüpheli emniyete götürüldü.

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın, nitelikli cinsel taciz suçundan arandığı ve yaklaşık 5 yıldır firari olduğu belirlendi.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bir şahsın durumundan şüphelendi. Durdurulan şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda nitelikli cinsel taciz suçundan arandığı ve 5 yıl 9 aydır ise firari olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.



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