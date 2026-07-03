Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: Firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Şanlıurfa’da, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.B., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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