Firari FETÖ hükümlüleri yakalandı

07:4822/04/2026, Çarşamba
FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye İlamat Bürosu tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç. isimli firari hükümlüler, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç., Kayseri de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye İlamat Bürosu tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç. isimli firari hükümlüler, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İş kuracaklara büyük fırsat: KOSGEB 2 milyon TL destek başvurusu şartları neler 2026? KOSGEB yeni işletme desteği 0-3 yaş şirketler başvurabilir mi? İşte detaylar