TÜMOSAN Konyaspor Fenerbahçe'yi uzatmalarda eledi: Yarı finale yükseldi

23:14 21/04/2026, Salı
Marko Jevtovic'in gol sevinci.

TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi uzatmalar sonucunda 1-0 mağlup ederek turladı. Yarı finale yükselen yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 121. dakikada Marko Jevtovic (P) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 1-0 mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

TÜMOSAN Konyaspor'a turu golü 121. dakikada Marko Jevtovic (P) kaydetti.

Bu sonucun ardından yarı finale yükselen yeşil-beyazlıların rakibi Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesinden galip ayrılan taraf olacak. TÜMOSAN Konyaspor bu maçı deplasmanda oynayacak.


TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor:
Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Cherif.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.

37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.

42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

İKİNCİ YARI

61' Fenerbahçe Anderson Talisca ile gole yaklaştı. Levent Mercan'ın sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasında Talisca'nın gelişine yarım vole vuruşu az farkla yandan auta gitti.

70' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Semedo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Adil Demirbağ'ın uzaklaştırmak istediği kafa vuruşunda Skriniar'ın göğsüne çarpan top bir anda altıpasta Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Altıpasta Aktürkoğlu'nun sert vuruşunda top üstten auta gitti.

71' Levent Mercan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Fred gelişine vole vuruşunda top farklı bir biçimde yandan auta gitti.

90' Tümosan Konyaspor savunmasının az adamla yakalandığı Fenerbahçe hücumunda Fred iki rakibinin kendisini faul ile durdurmak istemesine rağmen devam ettiği pozisyonda ceza sahası yayından kaleye gönderdiği yerden sert plase vuruşu kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

UZATMA DAKİKALARI

96' Fenerbahçe Anderson Talisca ile gole çok yaklaşıyor. Matteo Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca kaleci ile karşı karşıya kaldı. Talisca'nın ceza sahası sağ çaprazda yaptığı vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

98' Matteo Guendouzi'nin ceza sahası sol çizgiden çevirdiği pasında topla buluşan Archie Brown'un ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği gelişine sert vuruşu son anda kaleci Bahadır Han Güngördü kornere çelmeyi başardı.

120+1' Tümosan Konyaspor Marko Jevtovic'in penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti: 1-0.


TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
