TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi uzatmalar sonucunda 1-0 mağlup ederek turladı. Yarı finale yükselen yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 121. dakikada Marko Jevtovic (P) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 1-0 mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.
Bu sonucun ardından yarı finale yükselen yeşil-beyazlıların rakibi Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesinden galip ayrılan taraf olacak. TÜMOSAN Konyaspor bu maçı deplasmanda oynayacak.
6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.
37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.
42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
61' Fenerbahçe Anderson Talisca ile gole yaklaştı. Levent Mercan'ın sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasında Talisca'nın gelişine yarım vole vuruşu az farkla yandan auta gitti.
70' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Semedo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Adil Demirbağ'ın uzaklaştırmak istediği kafa vuruşunda Skriniar'ın göğsüne çarpan top bir anda altıpasta Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Altıpasta Aktürkoğlu'nun sert vuruşunda top üstten auta gitti.
71' Levent Mercan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Fred gelişine vole vuruşunda top farklı bir biçimde yandan auta gitti.
90' Tümosan Konyaspor savunmasının az adamla yakalandığı Fenerbahçe hücumunda Fred iki rakibinin kendisini faul ile durdurmak istemesine rağmen devam ettiği pozisyonda ceza sahası yayından kaleye gönderdiği yerden sert plase vuruşu kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.
96' Fenerbahçe Anderson Talisca ile gole çok yaklaşıyor. Matteo Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca kaleci ile karşı karşıya kaldı. Talisca'nın ceza sahası sağ çaprazda yaptığı vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
98' Matteo Guendouzi'nin ceza sahası sol çizgiden çevirdiği pasında topla buluşan Archie Brown'un ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği gelişine sert vuruşu son anda kaleci Bahadır Han Güngördü kornere çelmeyi başardı.
120+1' Tümosan Konyaspor Marko Jevtovic'in penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti: 1-0.