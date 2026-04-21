Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
MSB duyurdu: CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı

23:22 21/04/2026, Tuesday
G: 21/04/2026, Tuesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
CH-47 ağır nakliye helikopteri (Foto: Arşiv)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığına ait bir CH-47 ağır nakliye helikopterinin eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde kaza kırıma uğradığını bildirdi. Personellere ilişkin bir olumsuz durum olmadığı ifade edildi.

MSB, Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterinin Ankara'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını, personelde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Nedeni inceleme sonrası belirlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 ağır nakliye helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir"
denildi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Milli Savunma Bakanlığı
#Helikopter
#Kaza Kırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
