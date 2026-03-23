Kolombiya’da nakliye uçağı düştü: 110 askeri personeli taşıyordu

Kolombiya’da nakliye uçağı düştü: 110 askeri personeli taşıyordu

20:2723/03/2026, Pazartesi
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.

Kolombiya’nın Putumayo bölgesinde 110’dan fazla askeri personeli taşıyan C-130H Hercules tipi nakliye uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü, ilk belirlemelere göre 20 asker kurtarıldı. Kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, can kaybı sayısı ve nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kolombiya’nın güneyindeki Putumayo yönetim bölgesinde, 110’dan fazla kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğradı.

İlk belirlemelere göre, uçakta 110’dan fazla askeri personelin bulunduğu, şimdiye kadar 20 askerin kurtarıldığı belirtildi.

Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, kaza bölgesine çok sayıda sivil savunma ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Hava Kuvvetlerine bağlı Hercules tipi uçağın, askerleri taşıdığı esnada kaza kırıma uğradığını belirten Sanchez, "Askeri birimler olay yerine intikal etmiş durumdadır, ancak henüz can kaybı sayısı ve kazanın kesin nedeni belirlenmemiştir." ifadelerini kullandı.

Sanchez, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Resmi bilgiler netleşene kadar spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulunuyorum. Bu, ülkemiz için derin acı veren bir olaydır. Dualarımız kederli ailelerin yanında olsun." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.


