Bangladeş'te otobüs ile tren çarpıştı: 12 kişi hayatını kaybetti

09:3722/03/2026, Pazar
Bangladeş’te korkunç kaza
Bangladeş'in güneydoğusundaki Comilla bölgesinde otobüs ile trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Chittagong bölgesinden başkent Dakka'ya gitmek üzere yola çıkan posta treni, Comilla'da yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, çarpmanın etkisiyle trenin lokomotifine takılan otobüsün yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Kazanın ardından Dakka-Chittagong hattındaki tren seferleri yaklaşık 3 saat durdurulurken, çalışmaların ardından ulaşım yeniden normale döndü.


WhatsApp çöktü mü? 22 Mart WhatsApp mesajlar neden tek tik, neden gitmiyor?