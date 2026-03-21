Kenya'da yolcu uçağı pistten çıktı

09:1321/03/2026, Cumartesi
DHA
Uçaktaki mürettebat kazadan yara almadan kurtuldu.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi. Uçaktaki 39 kişilik yolcu ve mürettebatın tamamının, kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), başkent Nairobi'deki Wilson Havalimanı'nda, Kisumu Uluslararası Havalimanı’ndan gelen bir yolcu uçağının, iniş sırasında pistten çıktığını duyurdu.

Yetkililer, Wilson Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdüğünü açıkladı.




