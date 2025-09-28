Yeni Şafak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara deprem uyarısı

13:4028/09/2025, Pazar
Saat 12,59’da merkez üssü Kütayha’nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12,59’da merkez üssü Kütayha’nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesi'nde meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Sahiba Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı. Deprem nedeniyle pist kontrolü için yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği durdu.

Saat 12,59’da merkez üssü Kütayha’nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı. Uyarının ardından yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu. İki uçak pisti pas geçerken yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının anlaşılması üzerine uçuşlar yeniden başladı.





