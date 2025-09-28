Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara deprem uyarısı

Saat 12,59’da merkez üssü Kütayha’nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı. Uyarının ardından yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu. İki uçak pisti pas geçerken yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının anlaşılması üzerine uçuşlar yeniden başladı.