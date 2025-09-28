Prof. Dr. Üşümezsoy Simav depremine 6 gün önce dikkat çekmişti

Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un günler önce yaptığı uyarılar yeniden gündeme geldi.
İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, İzmir, Kütahya, Balıkesir ve daha birçok kentte vatandaşları panikletti.
Deprem tartışmaları gündemdeyken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çekici bir uyarıda bulunmuştu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan son depremler sonrası konuşan Üşümezsoy, Sındırgı’daki sarsıntıların riskli olmadığını ancak Simav Fayı’nın 6,8 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulamıştı.
Ünlü deprem uzmanı, “6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gelen artçılar normaldir. Bu sarsıntılar Sındırgı için büyük bir tehlike anlamına gelmiyor” diyerek kamuoyunu paniğe kapılmamaya çağırmıştı.
Simav Fayı’nda yüksek enerji birikimi
Üşümezsoy, küçük fay hatlarının zaman zaman 5 büyüklüğüne ulaşan artçılar üretebileceğini, ancak bunların büyük deprem riski taşımadığını söyledi. Asıl dikkatin Simav Fayı’na çevrilmesi gerektiğini belirten uzman, “Bu fay hâlâ yüksek enerji biriktiriyor. 6,5–6,8 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var” uyarısında bulundu.
'Hemen olacak anlamına gelmez'
Üşümezsoy, Gediz (1971, 7.1), Demirci (1965, 6.4), Simav (2011, 5.9) ve son Sındırgı depremini örnek vererek “Geriye sadece Simav kaldı” dedi. Ancak bu durumun hemen bir deprem olacağı anlamına gelmediğini, bölgenin dikkatle izlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.