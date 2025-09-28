Yeni Şafak
Kütahya Simav'da peş peşe depremler: Bursa, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi

Kütahya Simav’da peş peşe depremler: Bursa, İzmir ve İstanbul’da da hissedildi

13:02 28/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem
Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem

Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.4 ve 4.0 olmak üzere iki deprem meydana geldi. Bursa, Uşak, Bilecik, İzmir, Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen sarsıntılar, vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Simav olup, derinliği 8,46 kilometre olarak kaydedildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Simav olarak belirlenirken, derinliği 8,46 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Bursa, Tekirdağ, İzmir, Balıkesir ve İstanbul’da da ciddi oranda hissedildi.


AFAD DUYURDU: PEŞ PEŞE İKİ DEPREM


Balıkesir Sındırgı merkezli depremler devam ederken Kütahya'nın Simav ilçesi şiddetli bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 ve 4 büyüklüğünde iki deprem deprem meydana geldiğini duyurdu.



İlk deprem İstanbul'da çok şiddetli hissedilirken uzmanlar artçı sarsıntıların beklendiğini bildiriyor.



Kütahya Simav'da peş peşe depremler: Bursa, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası açıklama yaptı


Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.


Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.


Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



Kütahya Simav'da peş peşe depremler: Bursa, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi
'İLK İNCELEMELERDE OLUMSUZ DURUM YOK'


TRT Haber'e konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, "12.59'da deprem meydana geldi. 5,4 büyüklüğünde, Simav merkezli olarak meydana gelen depremde saha araştırmalarımızda bize herhangi bir olumsuz durum intikal etmedi. Hemen bir şey söylemek doğru değil." dedi.



SİMAV BELEDİYE BAŞKANI: EKİPLERİMİZ SAHADA


Depremin merkez üssü Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, NTV yayınında açıklama yaptı.


Aktulun, "İlçede eski yapılarımız mevcut. Şu an ekipler sahada. Halk panik içerisinde." dedi.




