Dünyanın en büyük köprüsünü hizmete açıldı: Seyahat süresini iki saatten iki dakikaya indirdi

Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde açılışı yapılan Huajiang Kanyon Köprüsü, yalnızca bölgenin ulaşımını kökten değiştirmekle kalmadı; mühendislik tarihinde de yeni bir sayfa açtı. Beipan Nehri’nin 625 metre üzerinde yükselen ve ana açıklığı 1420 metreyi bulan dev yapı, iki saat süren yolculuğu iki dakikaya indirerek hem “dünyanın en yüksek” hem de “en uzun açıklıklı” çelik kafes kirişli asma köprüsü unvanını aldı. Golden Gate Köprüsü’nden dokuz kat daha yüksek olan bu dev eser, Guizhou’yu köprüler kenti konumuna taşırken, mühendislik harikaları arasındaki yerini de sağlamlaştırdı.

6 /7 Köprünün, Guizhou eyaletinin Liuzhi ve Anlong kentlerini birbirine bağladığını açıklayan yetkililer, dünyanın en yüksek ilk üç köprüsünün tamamının Guizhou'da bulunduğunu, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün yaklaşık yarısının da bu eyalette yer aldığını ifade etti.