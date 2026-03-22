Helikopter faciası sonrası Türkiye’den ilk açıklama: Milletimizin başı sağolsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu şehidimize ve ASELSAN’da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN’da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ASELSAN’ın başı sağolsun. Katar Silahlı Kuvvetleri’nin hayatını kaybeden mensuplarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.