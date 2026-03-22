Katar’ta askeri helikopter düştü: Biri TSK ikisi ASELSAN personeli yedi şehit

12:57 22/03/2026
Helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopter ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Katar’da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten askeri helikopter, 21 Mart akşamı teknik bir arıza nedeniyle denize düştü. Kazada biri Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, ikisi ASELSAN teknisyeni olmak üzere toplam yedi kişi şehit oldu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı;

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur.

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



100 bin taşerona kadro son durum 2026! TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...