Müjdat Gezen seyirciyle tartışıp yuhalandı: Gösteriyi iptal edip hastanelik oldu

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gırgıriye Müzikali'nin yönetmeni olan tiyatrocu Müjdat Gezen, bu akşamki etkinlikte seyircilerle tartışıp oyunu iptal etti. "Susmazsanız duyamazsınız. Madem ki şikayet var, bu geceki programı iptal ediyoruz." sözleri seyirciler tarafından yuhalanan Gezen'in 'yaşananlardan dolayı hastaneye kaldırıldığı' açıklandı.
Müjdat Gezen’in yönetmen koltuğunda oturduğu Gırgıriye Müzikali'nde kaos çıktı. Gösteri öncesinde seyircilerle yaşanan tartışma sonrası Gezen’in fenalaştığı öğrenildi.
Bu olayın ardından bu akşam sahnelenecek oyun iptal edildi.
Seyirciler yuhaladı
Yaşananlar sonrası tepkiler artarken, oyuncular sahneye çıkarak bir açıklama yaptı.
Uğur Dündar 'Gezen'i çok üzdüler' deyip paylaştı: Hastaneye kaldırıldı
Tartışmanın nedeni henüz netlik kazanmazken, ilk açıklama Uğur Dündar’dan geldi.
Okul saldırısı sonrası gösteriye ara vermemişti
Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen acı haberlerle sarsılırken, sanat dünyasından yükselen kahkahalar kamuoyunda infial oluşturmuştu.
Okul baskınlarında hayatını kaybeden çocukların ve öğretmenlerin yası tüm yurdu sarmış, pek çok etkinlik iptal edilmişken; dev bir kadroyla sahneye taşınan ‘Gırgıriye Müzikali’ eleştirilerin odağı haline gelmişti.