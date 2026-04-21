Müjdat Gezen seyirciyle tartışıp yuhalandı: Gösteriyi iptal edip hastanelik oldu

Bu olayın ardından bu akşam sahnelenecek oyun iptal edildi.

"Susmazsanız duyamazsınız. Madem ki şikayet var, bu geceki programı iptal ediyoruz."

Yaşananlar sonrası tepkiler artarken, oyuncular sahneye çıkarak bir açıklama yaptı.

“Sizlerden çok özür diliyoruz. Lütfen bilet aldığınız yerlerle iletişime geçin. Bu hafta içinde sizlere özel yeni bir gösteri düzenleyeceğiz”

“Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen’i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede gerçekleştirildi. Umuyorum ki yarın akşam ekibimizle birlikte yeniden seyircimizin karşısında olacağız”

Okul baskınlarında hayatını kaybeden çocukların ve öğretmenlerin yası tüm yurdu sarmış, pek çok etkinlik iptal edilmişken; dev bir kadroyla sahneye taşınan ‘Gırgıriye Müzikali’ eleştirilerin odağı haline gelmişti.