Müjdat Gezen seyirciyle tartışıp yuhalandı: Gösteriyi iptal edip hastanelik oldu

Müjdat Gezen seyirciyle tartışıp yuhalandı: Gösteriyi iptal edip hastanelik oldu

22:5921/04/2026, Salı
G: 21/04/2026, Salı
Müzikal öncesinde seyircilerle tartışan Müjdat Gezen, hastaneye kaldırıldı.
Müzikal öncesinde seyircilerle tartışan Müjdat Gezen, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gırgıriye Müzikali'nin yönetmeni olan tiyatrocu Müjdat Gezen, bu akşamki etkinlikte seyircilerle tartışıp oyunu iptal etti. "Susmazsanız duyamazsınız. Madem ki şikayet var, bu geceki programı iptal ediyoruz." sözleri seyirciler tarafından yuhalanan Gezen'in 'yaşananlardan dolayı hastaneye kaldırıldığı' açıklandı.

Müjdat Gezen’in yönetmen koltuğunda oturduğu Gırgıriye Müzikali'nde kaos çıktı. Gösteri öncesinde seyircilerle yaşanan tartışma sonrası Gezen’in fenalaştığı öğrenildi.

Bu olayın ardından bu akşam sahnelenecek oyun iptal edildi.

Seyirciler yuhaladı

Gezen'in
"Susmazsanız duyamazsınız. Madem ki şikayet var, bu geceki programı iptal ediyoruz."
sözleri seyirciler tarafından yuhalandı.

Yaşananlar sonrası tepkiler artarken, oyuncular sahneye çıkarak bir açıklama yaptı.

Yapılan duyuruda,
“Sizlerden çok özür diliyoruz. Lütfen bilet aldığınız yerlerle iletişime geçin. Bu hafta içinde sizlere özel yeni bir gösteri düzenleyeceğiz”
ifadelerine yer verildi.

Uğur Dündar 'Gezen'i çok üzdüler' deyip paylaştı: Hastaneye kaldırıldı

Tartışmanın nedeni henüz netlik kazanmazken, ilk açıklama Uğur Dündar’dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar,
“Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen’i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede gerçekleştirildi. Umuyorum ki yarın akşam ekibimizle birlikte yeniden seyircimizin karşısında olacağız”
ifadelerini kullandı.

Okul saldırısı sonrası gösteriye ara vermemişti

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen acı haberlerle sarsılırken, sanat dünyasından yükselen kahkahalar kamuoyunda infial oluşturmuştu.

Okul baskınlarında hayatını kaybeden çocukların ve öğretmenlerin yası tüm yurdu sarmış, pek çok etkinlik iptal edilmişken; dev bir kadroyla sahneye taşınan ‘Gırgıriye Müzikali’ eleştirilerin odağı haline gelmişti.




İş kuracaklara büyük fırsat: KOSGEB 2 milyon TL destek başvurusu şartları neler 2026? KOSGEB yeni işletme desteği 0-3 yaş şirketler başvurabilir mi? İşte detaylar