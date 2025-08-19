Yeni Şafak
Hz. Peygamber'in sözünü 'şaka' malzemesi yapan Müjdat Gezen ifade verdi: Espri amacıyla söyledim

20:0619/08/2025, Salı
G: 19/08/2025, Salı
DHA
CHP yandaşı tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında, YouTube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Bugün İstanbul'da ifade veren Gezen, "İfadem Hz. Muhammed’in söylediği ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Sözlerim espri amacıyla söylenmiştir" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' adlı Youtube programında kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlattı.

İstanbul'da ifade verdi

Soruşturma kapsamında Müjdat Gezen, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi.

"Espri amacıyla söyledim"

Müjdat Gezen'in emniyetteki ifadesinde,
"Müjdat Gezen ile Bizim Ev’ isimli Youtube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur. Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘Anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."
dediği öğrenildi.

Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla emniyetten ayrıldı.



