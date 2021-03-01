Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıyorlardı

Gezen ve Akpınar için 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katılmadı. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da katıldı.

Söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Metin Akpınar'ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar da, "Biz yaşımız gereği Metin Akpınar'la ve Müjdat Gezen'le beraber büyüdük. Biz onların oynadığı oyunlara bir ay öncesinde zorla bilet bulurduk. Deve Kuşu Kabare tiyatrosundaki çizdiği tablolar unutulmazdır. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için böyle bir davada yargılanmak bile kafi derecede cezalandırılmadır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

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Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen ise, "Metin Akpınar'ın sözlerinde geniş zaman kullanılmıştır. Doğrudan Cumhurbaşkanına matufiyet yoktur. Geniş zaman kullanılarak hakaret olmaz. Müjdat Gezen'in sözleri ise doğrudan Cumhurbaşkanına yöneliktir. Müvekkilimin kendi yaşam alanına el atılması noktasında 'haddini bil' demiştir. Bu sözleri de anlamının farkında olarak söylemiştir. Beraatini talep ederiz" diye konuştu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın üzerlerine atılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

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