Sakın arabanızda yapmayın: Bu görüntünün cezası 25 bin TL
10:42, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:04, 28/10/2026, Çarşamba
IHA
Sosyal medyada 'özendirici' görüntü paylaştı: 25 bin lira ceza yedi
İzmir’de sosyal medya hesabından, otomobille 187 kilometre hız görüntüleri paylaşan sürücüye, 25 bin lira idari para cezası kesildi.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları kapsamında, sosyal medya platformu Instagram üzerinden hız ihlali yaptığına ilişkin görüntüleri yayan S.K. (27) isimli kişinin kimliği ve adresi tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan S.K., gözaltına alındı.
Özendirici görüntü paylaşmaktan cezayı yedi
Söz konusu görüntüleri başka bir sosyal medya platformundan alarak kendi hesabında paylaştığını beyan eden S.K.’nin, trafik kural ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaydığı belirlendi ve 25 bin lira idari para cezası uygulandı.
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