Trafikteki kavganın bedeli 360 bin lira oldu
İstanbul Bağcılar’da trafikte tartışarak güvenliği tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetleri alındı, araçları 60 gün trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında 15 Ekim’de Bağcılar’da iki sürücünün trafikte tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından plakalar üzerinden kimlikleri tespit edilen M.A. (28) ve A.Ş. (25), kullandıkları araçlarla birlikte yakalandı.
Ehliyetlerine el konuldu
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun, 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme' suçundan toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İki sürücünün ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatıldı.