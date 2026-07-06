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Firari dolandırıcı Kayseri'de yakalandı

Firari dolandırıcı Kayseri'de yakalandı

00:496/07/2026, Pazartesi
DHA
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Kayseri'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de aranan şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, uzun süredir aranan bir siber dolandırıcı emniyet güçlerince yakalandı. Hakkındaki yasal işlemler tamamlanan firari, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kayseri'de ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan hakkında 16 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü R.M.C. (30), polis tarafından yakalandı.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan R.M.C.’yi yakaladı. Firari hükümlü R.M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.




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