Bu kurslar paha biçilemez bir yatırım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Bursa’da Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı’na katıldı. Burada konuşan Arpaguş, yaz Kur’an kurslarının yıllardır milyonlarca çocuğu Kur’an-ı Kerim, cami ve manevi değerlerle buluşturduğunu belirterek, bu kursların çocukların hem dini hem de sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

MANEVİ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ İNSAN YETİŞTİRME FAALİYETİ

Yaz Kur’an kurslarının temel amacının Kur’an ve sünnet rehberliğinde ahlaklı, vicdanlı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Arpaguş, “Bugün burada sadece bir yaz Kur’an kursunun açılışını yapmıyor, geleceğimize yönelik paha biçilemez bir manevi yatırımın da temelini atmış oluyoruz” ifadelerini kullandı. Çocukların güçlü bir karakter ve bilinçli bir kişilik kazanmasının, Allah'la, Peygamberiyle, kitabıyla ve mabediyle sağlıklı bağ kurmasından geçtiğini belirten Arpaguş, manevi eğitimin bu nedenle büyük önem taşıdığını söyledi.

2,5 MİLYON EVLADIMIZ KUR’AN’LA BULUŞTU

Geçen yıl yaz Kur’an kurslarının büyük bir iyilik ve irfan seferberliğine dönüştüğünü dile getiren Arpaguş, “Fedakâr öğreticilerimizin rehberliğinde 2 milyon 500 bin evladımız Kur’an-ı Kerim’le, camiyle ve manevi değerlerle buluştu. Bu rakam sadece sayısal bir başarı değil, milyonlarca çocuğumuzun kalbine dokunabilmenin ifadesidir” dedi. Bu yıl da aynı heyecanla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Arpaguş, çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerinin yanı sıra güzel ahlak ve milli-manevi değerlerle yetişmelerini önemsediklerini ifade etti.

İNSAN YETİŞTİRME FAALİYETİ

Kur’an-ı Kerim’in hayatın tamamına rehberlik eden bir kitap olduğunu belirten Arpaguş, “Biz Kur’an eğitimini bir insan yetiştirme eylemi olarak görüyoruz. Çocuklarımıza bilgiyi yük olarak değil, gönüllerine dokunarak vermeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu. En büyük hedeflerinin çocukların Allah, Peygamber ve cami sevgisiyle yetişmesi olduğunu vurgulayan Arpaguş, “Çocuklarımızın camilerimizi sevmesi, Kur’an’la tanışması ve Allah ile sevgi temelli bir bağ kurması en büyük gayretimizdir.” ifadelerini kullandı.

VELİLERE VE DİN GÖREVLİLERİNE ÇAĞRI

Ailelerin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çeken Arpaguş, “Çocuklar, anne ve babalarının değer verdiği şeylere değer verir. Ailelerin sahiplenmediği bir eğitimin başarıya ulaşması oldukça zordur” dedi. Din görevlilerine de seslenen Arpaguş, “Çocuklarımızın camilerimizden yalnızca bilgiyle değil; sevgiyle, güvenle ve güzel hatıralarla ayrılmaları için çaba gösterelim. Peygamber Efendimiz gibi onlara şefkat, anlayış ve hoşgörüyle yaklaşalım” çağrısında bulundu.

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