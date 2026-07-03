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Dört bin noktada Yaz Kur'an Kursu heyecanı

Dört bin noktada Yaz Kur'an Kursu heyecanı

04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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Emrullah Tuncel
Emrullah Tuncel

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Kur’an Kursları, 6 Temmuz’da başlayacak.

Başvuruların 13 Temmuz’a kadar devam edeceği kurslar, İstanbul’da 4 bini aşkın cami, Kur’an kursu ve gençlik merkezinde gerçekleştirilecek. İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel, 4 bini aşkın merkezde düzenlenecek kursların büyük bölümünü camilerin, kalanını ise Kur’an kursları ile gençlik merkezlerinin oluşturacağını söyledi. Yaklaşık 8 bin personelin görev yapacağı kursların 6 hafta süreceğini aktaran Tuncel, “Kur’an okumayı bilmeyen öğrencilerimiz harflerden başlayacak, bilen öğrencilerimiz ise tecvidli ve daha güzel bir okuyuş kazanacak. Amacımız çocuklarımızın hem bilişsel hem de manevi gelişimlerine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

YAŞ GRUPLARINA ÖZEL PROGRAM

Eğitimlerin 4-6 yaş ile 7-22 yaş olmak üzere iki ana grupta planlandığını belirten İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel, küçük yaş grubunda değerler eğitiminin ön planda olacağını söyledi. Tuncel, “4-6 yaş grubundaki çocuklarımıza ağırlıklı olarak değerler eğitimi, temel dini bilgiler ve yaş seviyelerine uygun Kur’an eğitimi vereceğiz. Bu yaş grubunda hedefimiz çocukların empati, merhamet, saygı ve görgü kuralları gibi temel ahlaki davranışları yaşayarak öğrenmeleridir” diye konuştu. 7 yaş ve üzerindeki öğrenciler için ise Kur’an-ı Kerim eğitiminin esas alınacağını belirten Tuncel, “Kur’an derslerinin yanında itikad, ibadet, ahlak ve siyer dersleri de verilecek. Kur’an-ı Kerim’i yalnızca bir metin olarak değil, Hazreti Peygamber’in örnek hayatıyla birlikte anlamayı önemsiyoruz” dedi.



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