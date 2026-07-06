Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kılıçdaroğlu sahaya iniyor

Kılıçdaroğlu sahaya iniyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:006/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, son dönemde kendisine yönelik eleştirileri ve kamuoyundaki tartışmaları yakından takip ettiği öğrenildi.

Parti kaynaklarının aktarımına göre Kılıçdaroğlu, geçmişte kendisini destekleyen bazı medya organları ve sosyal çevrelerin yürüttüğü kampanyaları "sabırla" izlerken, bu sürece karşı yeni bir iletişim stratejisi hazırlıyor.

ZİYARETLERİ ARTIRACAK

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu ziyaretlerini önümüzdeki dönemde artıracağı belirtiliyor. Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun farklı etkinlik ve programlarda daha görünür olacağını ifade ediyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik "Genel Merkez’e hapsedildi" algısını kırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda saha programlarını yoğunlaştıracak olan CHP liderinin, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin ardından televizyon kanallarında peş peşe canlı yayınlara katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.



#CHP
#KEmal Kılıçdaroğlu
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı başvuruları başladı