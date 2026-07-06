Kılıçdaroğlu sahaya iniyor

Parti kaynaklarının aktarımına göre Kılıçdaroğlu, geçmişte kendisini destekleyen bazı medya organları ve sosyal çevrelerin yürüttüğü kampanyaları "sabırla" izlerken, bu sürece karşı yeni bir iletişim stratejisi hazırlıyor.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu ziyaretlerini önümüzdeki dönemde artıracağı belirtiliyor. Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun farklı etkinlik ve programlarda daha görünür olacağını ifade ediyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik "Genel Merkez’e hapsedildi" algısını kırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda saha programlarını yoğunlaştıracak olan CHP liderinin, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin ardından televizyon kanallarında peş peşe canlı yayınlara katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.