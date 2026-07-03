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Burası siyaset yeri değil

Burası siyaset yeri değil

04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

Sivas olaylarının 33’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılan Özgür Özel, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Özel’in açıklamalarına sinirlenen vatandaşlar, “Burası siyaset yeri değil” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul’da cemevinde katıldığı muharrem ayı programında siyaset yapan, Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret edilmesine göz yuman Özgür Özel, Sivas’ta da yoluna devam etti. Madımak olayında hayatını kaybeden 33 kişi için düzenlenen törene katılan Özel, anma yürüyüşünün ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlk olarak sözü alan Erçe, konuşmasının ardından "Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı" diyerek Özgür Özel’i takdim etti.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Özel de bu takdime sessiz kalınca alanda bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, “Burası siyaset yeri değil. Gidin siyaseti başka yerde yapın” ifadelerini kullanırken, bir diğeri "Burada acımızı yaşıyoruz siz neyin peşindesiniz. Çıkın dışarıda yapın şovunuzu ve siyasetinizi. Gidin başka yerde röportaj verin" diye konuştu. Bunun üzerine Özgür Özel vatandaşlardan özür dilemek zorunda kaldı.



#CHP
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