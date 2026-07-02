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Alaattin Köseler hakkında bir tutuklama kararı daha verildi

Alaattin Köseler hakkında bir tutuklama kararı daha verildi

23:492/07/2026, Perşembe
AA
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Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve eski Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman, "rüşvet alma" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından tutuklandı. Ayrıca, dönemin başkan danışmanı Levent Özdinç hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca,
"imar yolsuzluğu"
,
"irtikap"
ve
"rüşvet"
suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında birtakım müşteki beyanları ile dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman, dönemin Başkan Danışmanı Levent Özdinç ve etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunan dönemin Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün anlatımları incelendi.
Bu beyanlar doğrultusunda şüpheliler Alaattin Köseler ve Ali Cihan Sakman
"rüşvet alma"
ve
"icbar suretiyle irtikap"
suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmasına hükmetti.

Birçok ayrı suçtan tutuklu yargılanıyor

Öte yandan şüpheli Levent Özdinç hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Köseler, Beykoz Belediyesi'nde bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda
"suç işlemek amacıyla örgüt kurma"
,
"hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma"
,
"zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık"
ve
"zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik"
suçlarından açılan davada tutuklu yargılanıyor.


#Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler
#icbar suretiyle irtikap
#imar yolsuzluğu
#rüşvet
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