Alaattin Köseler hakkında bir tutuklama kararı daha verildi

Köseler, Beykoz Belediyesi'nde bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda

"suç işlemek amacıyla örgüt kurma"

,

"hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma"

,

"zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık"

ve

"zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik"