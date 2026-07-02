KiPTAŞ daireleri CHP’lilere gitti

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tanıklardan Adem Soytekin de konuştu.

İSİMLERE BAKILDIĞINDA BİR FİKİR OLUŞUYOR

Soytekin, kurultay sürecinde KİPTAŞ listelerinde CHP’li isimlerin yer aldığını anlattı: “Satış listelerindeki daireleri alan isimler aynı zamanda KİPTAŞ listesinde vardı. Kurultayda ben orada değildim. Kurultay sürecinde KİPTAŞ tarafından daireler satıldı, ödeme koşulları çok rahattı. Listedeki isimler genel olarak CHP’li, bilindik isimler ve akrabalarıydı. Bu dairelerin amacını bilmiyorum ama isimlere bakıldığında bir fikir oluşuyor.”

Soytekin, İBB iddianamesinde ana sanık olarak yargılanmış, ardından da etkin pişmanlıktan yararlanmıştı.

16 EYLÜL’E ERTELENDİ

İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan da tanık beyanına ilişkin detaylı beyanlarını yazılı olarak sunacağını belirtti. Çağlayan, “Tanık elinde kâğıtla geldi, diğer tanıklarda da bu problemi yaşadığımızın kayıtlara geçmesini isterim” dedi. Sanık avukatları, tanık beyanlarını kabul etmedi. Duruşma savcısı, dinlenilmesine karar verilen tanık beyanlarının talimatlarının beklenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, talep edilen bazı tanıkların dinlenilmesine karar verdi. Mahkeme, CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptaline ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki dosyanın gerekçeli kararını da talep ederek duruşmayı 16 Eylül’e erteledi.







