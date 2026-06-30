CHP'li Gökhan Günaydın görevine iade edildi

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, parti yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulamak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YKD) sevk edildi. Bu süreçte, Günaydın'ın CHP Grup Başkan Vekilliği görevi düşürüldü.