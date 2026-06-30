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CHP'li Gökhan Günaydın görevine iade edildi

CHP'li Gökhan Günaydın görevine iade edildi

12:3030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
DHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin disipline sevk ettiği Gökhan Günaydın yeniden Grup Başkanvekili oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin disipline sevk ettiği Gökhan Günaydın yeniden Grup Başkanvekili oldu.

CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, parti yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulamak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YKD) sevk edildi. Bu süreçte, Günaydın'ın CHP Grup Başkan Vekilliği görevi düşürüldü.

YDK toplantısında, Günaydın'ın ihraç istemine karşı itirazı kabul edildi ve hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Bunun üzerine Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevi iade edildi.

TBMM'nin internet sitesinde de Günaydın'ın görevlerine 'CHP Grup Başkan Vekili' ifadesi eklendi.


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