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CHP'de iki cepheli salı mesaisi: Kürsüde Özgür Özel MYK'da yeni ihraç kılıçları çekiliyor

CHP'de iki cepheli salı mesaisi: Kürsüde Özgür Özel MYK'da yeni ihraç kılıçları çekiliyor

09:5830/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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CHP'de yine kritik salı geldi çattı. Grup kürsüsünde Özgür Özel olacak. Genel Merkez'de MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
CHP'de yine kritik salı geldi çattı. Grup kürsüsünde Özgür Özel olacak. Genel Merkez'de MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe yaşanan sıcak gelişmelerin ardından gözler, bir kez daha test edileceği kritik salı mesaisine çevrildi. Alınan son kararların gölgesinde haftanın en önemli siyasi gününe giriş yapan CHP, Genel Merkez ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere iki ayrı cephede toplanıyor. Bir yanda Özgür Özel grup kürsüsünden partililere seslenmeye hazırlanırken, diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yeni bir ihraç dalgasının masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan Genel merkezdeki MYK toplantısının en önemli ve merak edilen gündem maddesini yeni ihraç talepleri oluşturuyor.

CHP'de alınan mutlak butlan kararının ardından partide rutin haline gelen salı mesaisi, bu hafta da iki farklı adreste eş zamanlı olarak yürütülecek. Parti bir kez daha iki cepheye bölünürken, Özgür Özel grup kürsüsüne çıkmaya hazırlanıyor. Aynı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu ise parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

MYK toplantısı salı gününe alındı

Genellikle pazartesi günleri gerçekleştirilen MYK toplantıları, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından gün değiştirdi. Artık bir rutine dönüşen bu yeni düzenlemeyle birlikte, Özgür Özel'in Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştuğu anlarda, Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde partisinin en yetkili kurullarından olan MYK'yı toplayacak.

Masadaki en kritik başlık: Yeni ihraç talepleri

Genel merkezdeki MYK toplantısının en önemli ve merak edilen gündem maddesini yeni ihraç talepleri oluşturuyor. Yakın geçmişte Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Ensar Aytekin gibi önemli isimlerin yanı sıra eski ve yeni bazı il başkanlarının da partiden ihracı istenmişti. Kulislerden yansıyan bilgilere göre, bu salı gerçekleştirilecek MYK toplantısında da benzer bir adım atılarak yeni isimlerin ihracı için sürecin başlatılacağı öğrenildi.

Disiplin sürecinde hedef 16 temmuz

Parti içindeki ihraç sürecinin nasıl işleyeceği de netleşiyor. MYK'da görüşülen ve sevk kararı alınan ihraç dosyaları, nihai değerlendirme için Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderiliyor. Kurulun bir sonraki toplantısının 16 Temmuz'da yapılması planlanıyor. MYK'nın gündemine gelecek bu yeni ihraç taleplerinin de aynı şekilde 16 Temmuz'daki mesaide ele alınması bekleniyor.

Bu kapsamda ihracı istenen il başkanları kulislerde şöyle konuşuluyor:

Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir

Bu 3 isimle beraber toplamda 6-7 il başkanının ihracı bekleniyor.




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