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İzmir'de rüşvet operasyonu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

İzmir'de rüşvet operasyonu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

08:5430/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile başkan yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç, yapı kontrol müdür vekili M.U. ve şehir plancısı N.Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



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