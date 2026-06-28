Kavga ederek ayrılmak istiyor

CHP’de mutlak butlan kararının ardından oluşan çift başlı yapının nasıl sona ereceği tartışılırken, parti kulislerinde yeni parti hazırlıklarına ilişkin dikkat çekici iddialar konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi eylül ayında başlayacak kongre takviminin oluşturacağı siyasi atmosferi beklemeyi tercih ederken, Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise temmuz ayının sonundan itibaren yeni parti çalışmalarını hızlandırmaya hazırlanıyor.

Özgür Özel ve ekibi partiden kendi iradeleriyle ayrılmak yerine disiplin süreci sonunda ihraç edilmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda mevcut parti yönetiminin tüzük ve disiplin hükümleri açısından işlem başlatmasına neden olabilecek söylem ve eylemlerin bilinçli şekilde gündeme getirilebileceği ifade ediliyor. Böylece yeni partiye “istifa edenler” değil, “ihraç edilenler” olarak geçilmesinin siyasi açıdan daha güçlü bir söylem oluşturacağı değerlendirmesi yapılıyor. Özel cephesinin önümüzdeki süreçte parti yönetimiyle gerilimi artırabilecek adımlar atabileceği bildiriliyor. Cemevinde yaşanan gerginlik benzeri olayların tekrarlanması, genel merkez kararlarına açık itirazlar, paralel siyasi faaliyetlerin sürdürülmesi ve disiplin sürecini tetikleyebilecek sert açıklamaların bu kapsamda değerlendirilebileceği ifade ediliyor.