CHP'deki kavga cemevine taşındı

CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay'la başlayıp mutlak butlan kararıyla zirve yapan kavga cemevlerine taşındı. Özgür Özel’in İstanbul’da Garip Dede Cemevi'nde katıldığı programa taşınan ‘değişimci’ CHP’liler, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “Hain Kemal” sloganları attı. Cemevindeki provokatif eyleme Alevi toplumundan sert tepkiler geldi.
Yeni parti kurma hazırlığı yapan Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibinin, CHP’deki Alevi tabanı konsolide etmek girişti ilk eylem provokasyonla sonuçlandı. İddiaya göre, Özgür Özel’in ekibi pazartesi günü Küçükçekmece’deki Garip Dede Cemevi'nin Başkanı olan DEM Parti Milletvekili Celal Fırat’ı arayarak perşembe günü düzenlenecek Muharrem ayı programına katılmak istediklerini bildirdi. Teklifi kabul eden Fırat, “Lütfen duyuru yapmayın. Günün anlamına uygun bir ziyaret olsun” diyerek uyarı yaptı.
ÖZEL GELDİ SLOGANLAR BAŞLADI
İşler hiç de Fırat’ın dediği gibi olmadı. CHP’nin toplu mesaj uygulaması üzerinden Özgür Özel’in muharrem ayı programına katılacağı duyurularak partililer davet edildi. Ayrıca bazı ilçe teşkilatlarından program için araç kaldırılacağı ilan edildi. Programın olduğu gün Özgür Özel gelmeden partililer cemevi içi ve dışındaki yerini aldı. Özel’in Garip Dede Cemevi'ne gelişiyle provokasyona start verildi. Özel alana girer girmez, "Hain Kemal" sloganları atılmaya başlandı. Ardından da Özel’e destek sloganları yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok partili cemevlerinin siyasi hesaplaşmaların adresi haline getirilmesine tepki gösterdi.
KALABALIĞI İLÇELERDEN ARAÇLA GETİRDİLER
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, olayların ardından yaptığı açıklamada görüntüler üzerinde yapılan inceleme sonucu protestolara katıldığı tespit edilen 63 CHP üyesinin parti üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını duyurdu. Tekin açıklamasında, cemevlerinin siyasetin ve kutuplaşmanın değil, birlik ve toplumsal barışın mekânları olduğunu belirterek, inanç merkezlerini ayrıştırıcı söylemlerin alanına dönüştüren davranışların kabul edilemeyeceğini ifade etti.
ÖZEL'İ DUYURUYAPMAMASI KONUSUNDA UYARDIM
Olayların ardından Garip Dede Dergâhı Başkanı Celal Fırat'ın yaptığı değerlendirmeler de tartışmaları büyüttü. Fırat, yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in ziyareti öncesinde CHP yöneticileriyle görüştüğünü, ziyaretin günün anlamına uygun ve duyurusuz yapılmasını istediğini ileri sürdü. Fırat'ın iddiasına göre, buna rağmen cemevi çevresine CHP pankartları asıldı, daha sonra bu pankartlar Fırat’ın isteğiyle kaldırıldı. Ayrıca yaklaşık 70-80 kişilik bir grubun organize şekilde alana getirildiğini söyleyen Fırat, söz konusu kişilerin Özgür Özel lehine slogan attığını belirtti.
KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM
Celal Fırat, sosyal medyada yer alan görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain" sloganlarını izlediğini, bundan büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığını ve üzüntüsünü ilettiğini söyledi. Fırat, ayrıştırıcı dili doğru bulmadığını ifade ettiğini, Kılıçdaroğlu'nun da kendisini dinleyerek teşekkür ettiğini aktardı. Fırat ayrıca yaşanan tablo nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, bu değerlendirmelerini Aşura programında da dile getireceğini söyledi.
Cemevlerini alet etmeyin
- Özgür Özel ve ekibinin CHP’deki kavgayı cemevlerine taşımasına Alevi kanaat önderlerinden tepki geldi. Yeni Şafak’a konuşan Evrensel Alevi Bektaşi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali İhsan Şahin, iki tarafın da Aleviler üzerinden siyaset yaptığı söyledi. Şahin, “Aleviler maalesef uzun yıllardır CHP'ye oy verdikleri için bunlar yaşanıyor. Aslında aralarında Alevi pastasından en büyük payı ben mi alırım sen mi alırsın kavgası yapıyorlar. Buna Aleviler ve cemevlerinin alet edilmesi çok çirkin. Buna izin veren o cemevlerinin yöneticilerini esefle kınıyorum" dedi. Alevilerin siyasi kavgalara meze edilmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Bu cemaatin bir evladı olarak üzülüyorum. Cemevlerinin siyasi ranta ve kavgaya alet edilmesini kınıyorum” şeklinde konuştu.
ALEVİLERİ BÖLMEK İSTİYORLAR
- Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı ve Ocakzadeler Meclisi Sözcüsü Ali Timurtaş Özmen ise, "Cemevleri ve camilere siyasetin girmesi hiç doğru değil. Orada birilerinin siyasi kimliğiyle öne çıkması bizi gerçekten yaralıyor. Garip Dede’de yaşanan bu elim olay hepimizi üzdü. Umarım böyle bir hatayı bir daha yapmazlar. Çünkü böyle bir hata yapılacak bir hata değil, kasıtlı yapılmış gibi” ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in hata yaptığını belirten Özmen, “Oraya başka ilçelerden CHP'lileri getirmiş, çirkin çirkin sloganlar attırmışlar. Sanki bu arkası gelecek gibi bir olay. Devletimizin gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. Önü alınmazsa muhtemelen benzeri olaylar yaşanabilir. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması nedeniyle mevzuyu Alevi toplumunun çatışmasına doğru götürmeye çalışıyorlar. Böyle devam ederse inançlı herkes bu işe tepki koyar. Kardeş kardeşe birbirimize gireriz” diye konuştu.
Teamülleri çiğnedi siyaset yaptı
- Programda Özel'e CHP milletvekilleri Zeynel Emre ve Umut Akdoğan, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da eşlik etti. Önceki yıllarda programa katılan isimler konuşmalarında güncel siyasetten uzak durmayı tercih ederken Özgür Özel bu teamülü hiçe saydı. “Biz bugün ağır saldırılar altındayız. Operasyonlara, tehditlere, şantajlara, kayyumlara muhatap olduk. Zulüm gördü arkadaşlarımız, görmeye devam ediyorlar. Çile çekiyorlar, cezaevlerinde tutuluyorlar” ifadelerini kullanan Özel, şu ifadelerle de Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: “Bugün verdiğimiz mücadeleyi asla bir parti mücadelesi, parti içi mücadele olarak görmüyoruz. Bu mücadele 86 milyon için hep birlikte vermemiz gereken bir mücadeledir. Biz o zorla, şiddetle, Genel Merkezimiz'den atılıp da düştüğümüz yolda Meclis’e doğru yürürken her türlü kötülüğü arkamızda bırakıp iyiliğe doğru yürümeye, kararlılıkla yürümeye, barışla ve sevgiyle yürümeye karar verdik ve milletimize, size sığındık. Bu yolda sizlerle birlikte sonuna kadar yürümeye söz veriyorum.”