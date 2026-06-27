CHP'deki kavga cemevine taşındı

Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı ve Ocakzadeler Meclisi Sözcüsü Ali Timurtaş Özmen ise, "Cemevleri ve camilere siyasetin girmesi hiç doğru değil. Orada birilerinin siyasi kimliğiyle öne çıkması bizi gerçekten yaralıyor. Garip Dede’de yaşanan bu elim olay hepimizi üzdü. Umarım böyle bir hatayı bir daha yapmazlar. Çünkü böyle bir hata yapılacak bir hata değil, kasıtlı yapılmış gibi” ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in hata yaptığını belirten Özmen, “Oraya başka ilçelerden CHP'lileri getirmiş, çirkin çirkin sloganlar attırmışlar. Sanki bu arkası gelecek gibi bir olay. Devletimizin gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. Önü alınmazsa muhtemelen benzeri olaylar yaşanabilir. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması nedeniyle mevzuyu Alevi toplumunun çatışmasına doğru götürmeye çalışıyorlar. Böyle devam ederse inançlı herkes bu işe tepki koyar. Kardeş kardeşe birbirimize gireriz” diye konuştu.