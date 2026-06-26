Hiç kimse bu millete yaşam tarzı dikte edemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez” dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Bir taraftan şehirlerimizi abat etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının acziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz” diye konuştu.

KİMSENİN HAYATINA MÜDAHALE ETMEDİK

“Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez” değerlendirmesi yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, izzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık. 28 Şubat döneminde darbecilerin gadrine uğrayan insanlarımızın bir daha aynı zorbalığa maruz kalmaması için de milletimizden yetki aldık. 23 yıldır bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdik. Ne bir başkasının hayat tarzına müdahale ettik ne de kendini bu ülkenin sahibi gören küstah azınlığın hayat tarzı dayatmasına müsaade ettik. Ne bir başkasının inancına karıştık ne de Jakoben zihniyetin günümüzdeki temsilcilerinin insanımızın inancına karışmasına eyvallah ettik.”

MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

“Buna rağmen artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye’sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.”

O GÜNLER GERİDE KALDI

“İlkemiz bellidir, inanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası, 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır.”

ASLA GERİ DÖNEMEZSİNİZ

“Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız. Türkiye’yi büyütmeye, cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her bir vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonun tamamını bir, beraber ve eşit görmeye devam edeceğiz.”





Üç başkan daha AK Parti’de

CHP’den bir süre önce istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve önceki gün istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti’ye katıldı. Üç isme de parti rozetlerini Erdoğan taktı.





Siyaset tepeden bakma yeri değil

AK Parti’ye katılımlara dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Bize göre siyaset, millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. 86 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda eşittir, aynı değerdedir.”





Şov peşinde olmak muhalefetin tarzı

Sosyal medya kullanımına dikkat çeken Erdoğan, "Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir” dedi.





Sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılmaz

Ruberu iletişimin, yüz yüze etkileşimin, sıcak ve seviyeli bir hasbihâlin yerini hiçbir dijital platformun, hiçbir uygulamanın alamayacağını ifade eden Erdoğan, “Eğer öyle olsaydı, bugün siyasette durum çok farklı olurdu. Eğer sosyal medya rüzgârıyla seçim kazanılsaydı, bugün iktidarda da Cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu” diye konuştu.





Kerbela’nın acısı hâlâ yüreğimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam düzenlenen “Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması” programına katıldı. Kerbela’nın acısının yüreklerde halen taşındığını belirten Erdoğan, “Kerbela’nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hâlâ hissediyoruz. Rabb’imizin ‘Ey müminler, hepiniz birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin’ emri, nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. ‘Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir’ buyuran Peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sımsıkı tutunursak Allah’ın izniyle o derece huzurlu oluruz, fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz” dedi.

ALEVİ CANLARIMIZI ASLA İHMAL ETMEDİK

Milletin teveccühüyle Türkiye’yi yönetme vazifesini devraldıkları ilk günden itibaren ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştıklarını söyleyen Erdoğan, “İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese ‘Yunusça’ nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik” dedi.





Pusulanız vicdan hedefiniz adalet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencinin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. "Devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız, pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız” ifadelerini kullandı.

20 gün sonra tarihin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümünün idrak edileceğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."



