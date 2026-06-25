Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Kerbela'nın acısının hala taze olduğunu söyleyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'Ehl-i Beyt sevdalısı aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Muharrem ayının bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz.

KERBELA'NIN HÜZNÜNÜ HÂLÂ HİSSEDİYORUZ

Müslümanlar, olarak yarın inşallah Aşure Günü'nü idrak edeceğiz. Şehadetlerinin 1387. seneidevriyesinde Serdar-ı Şehidan, Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hâlâ taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hâlâ hissediyoruz.

"HAK VE HAKİKA YERE DÜŞMEMİŞTİR"

Gönüller Sultanı'nın "Benim dünyadaki çiçeğim." diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt muhabbetinin çırağı hiç ama hiç sönmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Ehl-i Beyt'e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür.

KARDEŞLİK VE BİRLİK MESAJI

Anadolu'nun her karışı Ehl-i Beyt sevdasıyla, bu aşkla canlanmıştır. Muhabbet bağımızın her gülü, Peygamber Efendimiz'in bizlere emaneti olan Ehl-i Beyt sevgisiyle açmış. Bu güller, medeniyet coğrafyamızın tamamına nebevi bir rayiha yaymıştır. Burada şunu da önemle vurgulamak isterim. Rabbimiz, "Ey müminler. Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin." emri, nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir." buyurmuştur.

500 CEMEVİ AÇILACAK

Sevgili canlar, aziz kardeşlerim. Milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün itibarıyla ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor.

Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleri ile tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik. 2026 Mart ayı itibarıyla 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dâhilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık. 7 ilimizdeki yıkılan veya ağır hasar gören 13 cemevimizin inşa ve ihya çalışmaları ise devam ediyor. Bunlar da inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhâl ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.