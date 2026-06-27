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Şile Belediyesi'ne üçüncü operasyon

Şile Belediyesi'ne üçüncü operasyon

Muhammed Vefa Yürekli
04:0027/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Berna Avcı.
Berna Avcı.

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında üçüncü operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik inceleme derinleştirildi. İlk iki operasyonun ardından elde edilen yeni deliller dosyaya eklenirken, etkin pişmanlık beyanları, bilgi sahibi ifadeleri, ele geçirilen rüşvet belgeleri, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve banka hesap hareketleri birlikte değerlendirildi.

21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde 6 ayrı eylem yönünden "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarının işlendiğine ilişkin makul şüphe oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda İstanbul ve İzmir'de 21 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 16 kişinin yakalandığı baskınlarda gözaltına alınanlar arasında tanınmış birçok isim yer aldı. Şile Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı ile Belediye Özel Kalem Şoförü Sercan Taşkaya’nın yanı sıra Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil, Ramada Otel’in sahibi Altuğ Erim, Gönen Otel’in sahibi Nazif Gönen ve iş insanları Berk Ulu ile Mert Ulu da gözaltına alındı.




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