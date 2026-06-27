CHP'yi tarihe karıştıracak anket: Özgür Özel'in yeni parti senaryosunda dikkat çeken tablo

Mutlak butlan kararının ardından yaşanan iç tartışmaların CHP'de yapılan kamuoyu araştırmalarında 21 Mayıs sonrasında yaklaşık 7 puanlık bir düşüş yaşandığı ve partinin oyunun yüzde 24-25 seviyelerine gerilediği, AK Parti'nin ise yükseliş trendine girdiği ifade edildi. Öte yandan Özel yeni parti kurarsa durum daha da vahim bir hal alıyor.
Büyük gerileme
Genel Merkez tarafından yaptırıldığı belirtilen iki ayrı kamuoyu araştırmasına göre, 21 Mayıs sonrasında partinin oy oranında yaklaşık 7 puanlık gerileme yaşandı. Parti kulislerinde CHP'nin oyunun yüzde 24-25 bandına düştüğü ifade edilirken, AK Parti'nin ise yeniden birinci parti konumuna yükseldiği değerlendirildi.
Parti kurarsa oylar bölünecek
Türkiye gazetesinin haberine göre anketlerde ayrıca, CHP'de yaşanabilecek olası bir bölünme senaryosu da ele alındı.
Buna göre, Özgür Özel'in yeni bir parti kurması halinde CHP'nin oy oranının yüzde 13-14'e, Özel'in kuracağı partinin ise yüzde 16-17 seviyesine ulaşabileceği öngörüldü.