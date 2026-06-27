CHP'yi tarihe karıştıracak anket: Özgür Özel'in yeni parti senaryosunda dikkat çeken tablo

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunda oturduğu, Özgür Özel' in ise arafta kaldığı CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim krizi ve parti içi tartışmaların kamuoyu desteğine yansıdığı öne sürüldü.





Büyük gerileme





Genel Merkez tarafından yaptırıldığı belirtilen iki ayrı kamuoyu araştırmasına göre, 21 Mayıs sonrasında partinin oy oranında yaklaşık 7 puanlık gerileme yaşandı. Parti kulislerinde CHP'nin oyunun yüzde 24-25 bandına düştüğü ifade edilirken, AK Parti'nin ise yeniden birinci parti konumuna yükseldiği değerlendirildi.





Parti kurarsa oylar bölünecek





Türkiye gazetesinin haberine göre anketlerde ayrıca, CHP'de yaşanabilecek olası bir bölünme senaryosu da ele alındı.

Buna göre, Özgür Özel'in yeni bir parti kurması halinde CHP'nin oy oranının yüzde 13-14'e, Özel'in kuracağı partinin ise yüzde 16-17 seviyesine ulaşabileceği öngörüldü.







