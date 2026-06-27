20 meclis başkanı Türkiye’de buluşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımcılara hitap etmesi beklenen zirvede, NATO Liderler Zirvesi öncesi parlamentolar arası koordinasyon ele alınacak. İki gün sürecek olan zirveye 20 meclis başkanı ile 3 meclis başkanvekili katılacak. Zirvenin ana oturumu 29 Haziran’da Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları söz alarak NATO gündemindeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Zirvenin öğleden sonraki bölümünde katılımcılar, Baykar Millî Teknoloji Merkezi’ni ziyaret edecek.