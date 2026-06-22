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Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

09:3522/06/2026, Pazartesi
IHA
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Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında.
Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi’ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

RÜŞVET, KAÇAK YAPI, RUHSATSIZ İŞLETME

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmış, Adalar’da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarılmış, ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtilmişti. 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakırılırken, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 39 şüpheli Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.



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