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Rüşveti böyle savundu: Depremzede öğrencilere burs

Rüşveti böyle savundu: Depremzede öğrencilere burs

04:0021/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Özlem Akyılmaz.
Özlem Akyılmaz.

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz, inşaat firması yetkilileri Sönmez Budak, Rıdvan Korkmaz Budak ve Rıdvan Öğmen tutuklandı.

Akyıldız’a, itirafçı Evrim Ataman’ın “İskân karşılığında alınan rüşvetin 500 bin TL'lik kısmını Akyılmaz'a gönderdim” beyanı soruldu. Önce kendisine 500 bin TL gönderen Ataman'ı tanımadığını iddia eden Akyılmaz, sonra "Depremzede öğrencilere burs gönderdiğini hatırlıyorum" dedi. Akyılmaz, aynı parayı 1,5 saat sonra Ağbaba’nın hesabına aktarmasını ise, şu gerekçeyle açıkladı: "Parayı PTT üzerinden öğrencilere yükledim. Limit yetmeyince Ağbaba'nın kredi kartını kullandım. Parayı bu yüzden onun hesabına aktardım." Sorguda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın gönderdiği 500 bin TL de Akyılmaz'a soruldu. Akyılmaz bu paranın da “burs” olduğunu iddia etti. Ancak Günay'ın ifadesinde, parayı “seçim çalışması için gönderdiğini” öne sürdü.




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