Para transferleri var davalar siyasi değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından katıldığı ilk canlı yayında parti içindeki tartışmalara, kurultay sürecine ve CHP'li belediyelere ilişkin iddialara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelerden parti adına para talep edildiği yönündeki iddiaları değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bir parti belediyeden para isteyemez. Para alınıyorsa bu rüşvettir" ifadelerini kullandı. Belediyelerden ve Hazine yardımlarından gelen kaynaklara ilişkin çeşitli itirafların bulunduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaların üzerine gidilmediğini savundu.

İTİRAFÇILAR ‘VERDİM’ DİYOR, SİYASİ Mİ DİYECEĞİZ?

Yargının bağımsız olduğuna inanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimleri zikrederek “Onlar siyasi dava, (CHP)bu dava siyasi dava değil. İkisinin arasında çok büyük farklar var” dedi. “Savcının iddianamesine bakmak lazım. Neler var? İtirafçılar var. Adam diyor ki 'verdim' ve itirafçılar kim? İş yaptıkları adamlar. 'Ne kadar verdin' diyor, açıklıyor. Olay çıkıyor, itiraf ediyor, banka havalesi geliyor” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Seferihisar Belediyesi’ndeki olayda tüm para transferleri tespit edilmiş. Ne diyeceğiz buna? Siyasi mi diyeceğiz? Belediye başkanı siyasi bir söylemden ötürü tutuklansa kıyameti koparırız elbette.”

ARINMA YAPACAĞIM İÇİN BENDEN KORKUYORLAR

Mutlak butlan kararını kabul etmemesi halinde partiye kayyım atanabileceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Benden korkuyorlar, çünkü arınmayı yapacağım diye korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

EŞİMLE TEHDİT EDİYORLAR

Yazar Emin Çölaşan'a da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Konuşmadığım şeyleri yazdı. Ben ona ne zaman konuştum?" diye konuştu. Eşi hakkında tehditler aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalara ilişkin açılan davalarda bazı şüphelilerin yurt dışında tespit edildiğini söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının yetkili parti organlarınca belirleneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu aday adayı mı bilmiyorum" dedi.







