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Özgür Özel'in usulsüzlükleri hasıraltı yapma devri bitti: Kılıçdaroğlu rüşvet alanı gönderecek

Özgür Özel'in usulsüzlükleri hasıraltı yapma devri bitti: Kılıçdaroğlu rüşvet alanı gönderecek

08:3522/06/2026, Pazartesi
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Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

Mutlak butlanla genel başkanlığa dönen ve “Partinin kirlilikten arınması lazım” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılan belediyelerle ilgili yol haritası belli oldu.

Parti içi denetimi sert ve hızlı bir şekilde uygulayacağı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun usulsüzlüklere ve şaibeye geçit vermeyeceği ifade ediliyor. Genel Merkez kurmayları, “İnkâr etmek yerine tek tek denetleyeceğiz. Önceden olduğu gibi ‘iddianame boş’ deyip geçmek yerine iddiaları araştıracağız. 1000 sayfalık bir iddianame için 10 dakikada ‘içi boş’ demek inandırıcı bir yöntem değil. İsnat edilen suçlamalarla ilgili gerçek neyse onları kamuoyuna açıklayacağız. Denetimler sayesinde de süreçleri soruşturma ve davaya dönmeden tespit edip önlem alacağız” dedi.

EMEKLİ SAYIŞTAY DENETÇİLERİ İLE BAŞKANLAR BİR ARAYA GELECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, önceki Genel Başkanlık dönemlerinde olduğu gibi, yapacağı toplantılarda emekli Sayıştay denetçileri ile belediye başkanlarını bir araya getireceği, belediyelerin harcamalarını, ihaleleri, işe alımları ve mali durumlarını inceleteceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili Genel Merkez bünyesinde bir komisyonun ilerleyen günlerde kurulması da bekleniyor. Komisyonun, denetimlerden sonra hazırlayacağı raporları Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacağı ve aykırı durumlar olması halinde disiplin süreci işletileceği belirtiliyor.

“GÖREVİMİZ ŞAİBESİZ KURULTAY”

Öte yandan, parti içerisinde kurultay tartışmaları da devam ediyor. Özel cephesi 20 Temmuz’a kadar olağanüstü kurultay isterken, genel merkez tarafı olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtiyor.

Olağan kurultay sürecinin 5-6 ayı bulabileceğine değinen kurmaylar, “Bizim görevimiz şaibesiz bir kurultay icra etmek. Arkadaşlarımız da gelsinler aday olsunlar. Tabanın kendi yanlarında olduğunu düşünüyorlarsa zaten kazanırlar. Başımızın üstünde yerleri var” ifadelerini kullandı.



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