CHP'de sular durulmuyor: İl başkanı olan Gümrükçü çıkan arbedede canını zor kurtardı

‘YARIN ÖBÜR GÜN ÜZÜLECEĞİNİZ, PİŞMAN OLACAĞINIZ ŞEYLER SÖYLEMEYİN’





CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, “Bunlar yaşandığı için üzgünüm. Utku Gümrükçü benim kardeşim, dostum, yol arkadaşımdır. Ancak, böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı üzgünüm. Biz sınırımızı biliriz, rencide etmeyiz. Yıllarımız geçti birlikte. Bu binada benim ne kadar emeğim varsa onun da var. Bu günleri yaşadığımız için üzgünüm. Birbirinizi kırmayın, üzmeyin, yarın öbür gün üzüleceğiniz, pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Herkesin üzerine her türlü iftira atılır. Bu günleri aşacağız, herkes sakin olsun. Birleşe birleşe kazanacağız” diye konuştu.





‘BAŞKANIMIZ BURADA, O BİZİM REHBERİMİZ İZMİR’DE’





CHP Yüksek Disiplin Kurlu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat da il binasına gelerek Gümrükçü ile görüştü. Partililere seslenen Polat, “Onlar bizim arkadaşlarımız. Bu partide taşlar yerine oturacak. Hep beraber iktidara gideceğiz. Dışarıdakiler bizim rakibimiz değil, arkadaşlarımız. Birlikte bu partiyi düzlüğe çıkaracağız. Başkanımız burada, o bizim rehberimiz İzmir’de. Birlikte yol alacağız, küskünlükleri ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.