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CHP kulislerini karıştıran iddia: 106 vekil istifa edip Özel'in yeni partisine katılacak

CHP kulislerini karıştıran iddia: 106 vekil istifa edip Özel'in yeni partisine katılacak

23:2621/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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CHP'de Özel ve yönetimine yakın 106 vekilin temmuz ortasına kadar ayrılacağı ileri sürüldü.
CHP'de Özel ve yönetimine yakın 106 vekilin temmuz ortasına kadar ayrılacağı ileri sürüldü.

CHP'de süren liderlik krizi ve kurultay tartışmaları, yeni bir ayrılık iddiasıyla farklı bir boyuta taşındı. Özgür Özel ve ekibine yakın olduğu öne sürülen 106 milletvekilinin 14 Temmuz'a kadar CHP'den istifa ederek yeni bir partiye katılacağı iddia edildi. İddiaya göre, milletvekilleri yeni parti sürecini kendi aralarında oluşturdukları “Yürüyüş Grubu” isimli WhatsApp grubu üzerinden koordine ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) içinde bir süredir devam eden liderlik krizi ve kurultay tartışmaları, yeni bir ayrılık iddiasıyla yeniden gündeme geldi.

"Partinin genel merkez binasının yeri bile belli"

Gazeteci Sinan Burhan, Özgür Özel ve ekibine yakın olduğu öne sürülen 106 milletvekilinin 14 Temmuz'a kadar CHP'den istifa ederek yeni bir partiye katılacağını iddia etti. Burhan, yeni partinin genel merkez binasının yerinin dahi belirlendiğinin konuşulduğunu ve bu hamlenin Meclis'teki aritmetiği değiştirebileceğinin ifade edildiğini aktardı.

WhatsApp'ta 'Yürüyüş Grubu' ile iletişim

Burhan, istifa hazırlığında olduğu iddia edilen milletvekillerinin kendi aralarında "Yürüyüş Grubu" adını verdikleri bir WhatsApp grubu bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre bu grupta yeni parti süreci, atılacak adımlar ve parti içindeki gelişmeler günlük olarak değerlendiriliyor.

"Kılıçdaroğlu'nun sözleri ayrılığı hızlandırdı"

Burhan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, söz konusu milletvekillerinin ilk hedefi parti içinde kalarak olağanüstü kurultay süreci başlatmaktı. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı son televizyon programında kurultay çağrılarına kapıları kapatması ve değişim yönünde net bir mesaj vermemesi üzerine, ayrılık seçeneğinin ağırlık kazandığı iddia edildi.

Burhan, değişim umutlarının tükendiğini düşünen 106 milletvekilinin temmuz ayı ortasına kadar CHP ile yollarını ayırarak yeni siyasi oluşum çatısı altında birleşeceğinin konuşulduğunu ifade etti.



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