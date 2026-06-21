Özel’den iki grupla muhalefet planı

Özel, ana plan olarak alternatif parti hazırlıklarını sürdürürken, olası bir baskın seçim ya da seçim takvimine ilişkin süreçlerde ortaya çıkabilecek risklere karşı ikinci bir parti seçeneğini de masada tutuyor. Bu kapsamda, kurulacak yeni siyasi yapının seçime katılım yeterliliği konusunda yaşanabilecek sorunlara karşı oluşturulduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ihraç ve tasfiye süreçlerine karşı Özel, Meclis'te grup kurma yeterliliğinin sağlanması için farklı partiler üzerinden geçiş formüllerini de değerlendiriyor. Özel'e yakın 8 milletvekilinin tasfiyesi halinde, yanlarında başka isimlerle ya yeni bir parti grubu oluşturulacak ya da geçici olarak Türkiye İşçi Partisi veya Demokrat Parti gibi partilere yönlendirilecek. Böylece Meclis’te yeni bir grup oluşturulacak.