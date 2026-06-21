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Özel’den iki grupla muhalefet planı

Özel’den iki grupla muhalefet planı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0021/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, alternatif parti çalışmalarının yanı sıra ikinci bir siyasi oluşum için de zemin yoklamalarına başladı.

Özel, ana plan olarak alternatif parti hazırlıklarını sürdürürken, olası bir baskın seçim ya da seçim takvimine ilişkin süreçlerde ortaya çıkabilecek risklere karşı ikinci bir parti seçeneğini de masada tutuyor. Bu kapsamda, kurulacak yeni siyasi yapının seçime katılım yeterliliği konusunda yaşanabilecek sorunlara karşı oluşturulduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ihraç ve tasfiye süreçlerine karşı Özel, Meclis'te grup kurma yeterliliğinin sağlanması için farklı partiler üzerinden geçiş formüllerini de değerlendiriyor. Özel'e yakın 8 milletvekilinin tasfiyesi halinde, yanlarında başka isimlerle ya yeni bir parti grubu oluşturulacak ya da geçici olarak Türkiye İşçi Partisi veya Demokrat Parti gibi partilere yönlendirilecek. Böylece Meclis’te yeni bir grup oluşturulacak.

İKİNCİ PARTİ FORMÜLÜ

Özel’e yönelik bir ihraç sürecinin başlaması halinde, mevcut CHP yapısından ayrılarak ikinci yeni bir siyasi oluşumun hızla hayata geçirilmesi de değerlendiriliyor. İkinci parti planının yalnızca yeni bir parti kurma hedefi taşımadığı, aynı zamanda Meclis'te iki ayrı muhalefet grubuyla daha etkili bir parlamento stratejisi oluşturmayı amaçladığı da öne sürülüyor. Bu strateji kapsamında yasa teklifleri ve komisyon çalışmalarında muhalefetin manevra alanının genişletilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.



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