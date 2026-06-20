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Grup öncesi ipler geriliyor

Grup öncesi ipler geriliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili milletvekillerine gönderdiği mektupta isim vermeden Grup Başkanı Özgür Özel'e de 'sınırını' hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi.

TÜZÜK HATIRLATMASI

Kılıçdaroğlu mektubunda Parti İç Yönetmeliği'ndeki “Grup başkanı, Genel Başkan'a bağlıdır" hükmüne işaret etti. Önümüzdeki salı günü yapılacak grup toplantısında kürsünün ve grup yönetiminin kendisinde olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu’nun "Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir" ifadeleri Özel'e doğrudan mesaj olarak değerlendirildi.

SİYASİ BİLİNÇ ÇAĞRISI

Mektupta, "Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir" ifadelerine yer verildi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur" derken, "siyasi olgunluk" ve "sorumluluk bilinci" çağrısında da bulundu.

Gözler Günaydın'da

  • Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki yetki ve meşruiyet tartışmalarında gözler önümüzdeki hafta yapılacak grup toplantısına çevrilirken, grup başkanvekilliği görevine geri dönen CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın pozisyonu yeni bir tartışma başlığı haline geldi. Günaydın'ın Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekilleriyle temas kurduğu, bu temasların ardından hakkında verilen tedbir kararının kaldırıldığı iddia edildi. Genel Merkez kaynakları bu iddiaları yalanlarken Özel cephesi ise Günaydın'ın herhangi bir siyasi pozisyon değişikliği içinde olmadığını savunuyor.


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