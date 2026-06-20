Grup öncesi ipler geriliyor

Kılıçdaroğlu mektubunda Parti İç Yönetmeliği'ndeki “Grup başkanı, Genel Başkan'a bağlıdır" hükmüne işaret etti. Önümüzdeki salı günü yapılacak grup toplantısında kürsünün ve grup yönetiminin kendisinde olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu’nun "Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir" ifadeleri Özel'e doğrudan mesaj olarak değerlendirildi.

Mektupta, "Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir" ifadelerine yer verildi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur" derken, "siyasi olgunluk" ve "sorumluluk bilinci" çağrısında da bulundu.