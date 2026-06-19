Hamza Dağ’dan Cemil Tugay’a istifa çağrısı: İzmirliler Belediye Başkanlığından istifasını bekliyor

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ- Cemil Tugay
AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifasına ilişkin açıklamada bulundu. Dağ, İzmirlilerin beklentisinin parti üyeliğinden istifa değil, belediye başkanlığı görevinden istifa olduğunu ifade etti. Dağ, "Ulaşımdan altyapıya, belediyeciliğin temel hizmetlerine kadar pek çok alanda İzmir geriye gitmiş vatandaşlarımız sorunlarla baş başa bırakılmıştır" dedi.
AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklamasının ardından tepki gösterdi.
Kısa sürede birbirine tamamen zıt açıklamalar
Kısa sürede birbirine tamamen zıt açıklamalar
İzmirlilerin gündeminde Cemil Tugay'ın hangi partiye üye olduğunun olmadığını belirten Dağ,
"Daha birkaç gün önce 'CHP bizim çatımızdır, istifa etmeyi düşünmüyorum' diyen; birkaç hafta önce ise İzmir’in ulaşım sorunlarına ilişkin bir projeyi neden hayata geçirmediği sorulduğunda 'Onu CHP iktidarında yapacağım' cevabını veren Sayın Tugay, bugün CHP’nin artık çözüm adresi olmadığını söyleyerek partisinden ayrılmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde birbirine tamamen zıt açıklamalar yapan bir anlayışın İzmir’e istikamet çizmesi zaten mümkün değildir"
ifadelerini kullandı.
"İzmirlilerin beklentisi Başkanlıktan da istifa etmesi"
"İzmirlilerin beklentisi Başkanlıktan da istifa etmesi"
Belediyenin iki buçuk yıllık görev süresini de değerlendiren Dağ, kentte kronik sorunların çözülemediğini belirtti.
Dağ,
"Nitekim görevde bulunduğu yaklaşık iki buçuk yıllık süre boyunca İzmir’e kalıcı bir eser kazandırılamamış, kronik sorunlara çözüm üretilememiş, aksine mevcut sorunlara yenileri eklenmiştir. Ulaşımdan altyapıya, şehircilikten belediyeciliğin temel hizmetlerine kadar pek çok alanda İzmir geriye gitmiş; vatandaşlarımız her geçen gün büyüyen sorunlarla baş başa bırakılmıştır. İzmir yalnızca geride kalan iki buçuk yılını kaybetmemiştir. Daha da önemlisi, İzmirliler kalan iki buçuk yılın da farklı olmayacağını artık çok net görmektedir. Bu nedenle bugün İzmirlilerin beklentisi, Sayın Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa etmesi değil; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesidir"
dedi.
Hamza Dağ'ın açıklamasını tamamı şu şekilde;
"İzmirlilerin gündeminde Sayın Tugay’ın hangi partiye üye olduğu meselesi yoktur. Daha birkaç gün önce “CHP bizim çatımızdır, istifa etmeyi düşünmüyorum” diyen; birkaç hafta önce ise İzmir’in ulaşım sorunlarına ilişkin bir projeyi neden hayata geçirmediği sorulduğunda “Onu CHP iktidarında yapacağım” cevabını veren Sayın Tugay, bugün CHP’nin artık çözüm adresi olmadığını söyleyerek partisinden ayrılmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde birbirine tamamen zıt açıklamalar yapan bir anlayışın İzmir’e istikamet çizmesi zaten mümkün değildir. Nitekim görevde bulunduğu yaklaşık iki buçuk yıllık süre boyunca İzmir’e kalıcı bir eser kazandırılamamış, kronik sorunlara çözüm üretilememiş, aksine mevcut sorunlara yenileri eklenmiştir. Ulaşımdan altyapıya, şehircilikten belediyeciliğin temel hizmetlerine kadar pek çok alanda İzmir geriye gitmiş; vatandaşlarımız her geçen gün büyüyen sorunlarla baş başa bırakılmıştır. İzmir yalnızca geride kalan iki buçuk yılını kaybetmemiştir. Daha da önemlisi, İzmirliler kalan iki buçuk yılın da farklı olmayacağını artık çok net görmektedir. Bu nedenle bugün İzmirlilerin beklentisi, Sayın Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa etmesi değil; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesidir"
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