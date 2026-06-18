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Cemil Tugay’ın ardından İzmir'de peş peşe istifalar

Cemil Tugay’ın ardından İzmir'de peş peşe istifalar

23:4718/06/2026, Perşembe
G: 19/06/2026, Cuma
IHA
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Mustafa Özuslu - Zafer Levent Yıldır
Mustafa Özuslu - Zafer Levent Yıldır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminden üç isim daha CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İzmir'de peş peşe istifalar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklamasının ardından, belediye yönetiminden peş peşe istifalar geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, partisinden ayrıldığını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP’den istifa etti.



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