Cemil Tugay’ın ardından İzmir'de peş peşe istifalar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıklamasının ardından, belediye yönetiminden peş peşe istifalar geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, partisinden ayrıldığını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP’den istifa etti.